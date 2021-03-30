У селі Ісаї, що на Львівщині, 29 березня трапилась нищівна пожежа у дерев'яному будинку. На місці згарища рятувальники знайшли тіло 33-річного чоловіка.

Пожежа трапилась близько 22:05. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання у будинку. До теми У Дрогобичі чоловік підпалив будинок під час сварки з жінкою: фото згарища Пожежу гасили близько години Близько 22:05 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному житловому будинку в селі Ісаї Самбірського району.

На місце виклику негайно виїхали рятувальники з Турки.

На момент прибуття вогнеборців вогонь вже повністю охопив будинок.

Полум'я дуже швидко поширилось дерев’яними конструкціями.

Надзвичайники локалізували пожежу о 22:36, а о 23:29 – її повністю ліквідували.

Пожежа виникла близько 22:05 / Фото ДСНС Львівщини Зверніть увагу Нищівна пожежа у Львові: евакуювали 15 людей – фото На місці згарища знайшло тіло чоловіка Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив будинок. Проте надзвичайникам вдалось врятувати від займання 2 будівлі, які були розташовані поруч. На місці згарища вогнеборці знайшли тіло чоловіка. Загиблим виявився 33-річний син власниці будинку. До ліквідації займання залучили 4 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.

Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини