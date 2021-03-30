На Львівщині трапилась моторошна пожежа: 33-річний чоловік згорів живцем – фото
У селі Ісаї, що на Львівщині, 29 березня трапилась нищівна пожежа у дерев'яному будинку. На місці згарища рятувальники знайшли тіло 33-річного чоловіка.
Джерело:ДСНС Львівщини
Пожежа трапилась близько 22:05. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання у будинку.
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Пожежу гасили близько години
- Близько 22:05 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному житловому будинку в селі Ісаї Самбірського району.
- На місце виклику негайно виїхали рятувальники з Турки.
- На момент прибуття вогнеборців вогонь вже повністю охопив будинок.
- Полум'я дуже швидко поширилось дерев’яними конструкціями.
- Надзвичайники локалізували пожежу о 22:36, а о 23:29 – її повністю ліквідували.
Пожежа виникла близько 22:05 / Фото ДСНС Львівщини
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На місці згарища знайшло тіло чоловіка
Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив будинок. Проте надзвичайникам вдалось врятувати від займання 2 будівлі, які були розташовані поруч.
На місці згарища вогнеборці знайшли тіло чоловіка. Загиблим виявився 33-річний син власниці будинку.
До ліквідації займання залучили 4 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.
Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини
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