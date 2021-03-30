На Львівщині трапилась моторошна пожежа: 33-річний чоловік згорів живцем – фото

Джерело:ДСНС Львівщини
У селі Ісаї, що на Львівщині, 29 березня трапилась нищівна пожежа у дерев'яному будинку. На місці згарища рятувальники знайшли тіло 33-річного чоловіка.
Пожежа трапилась близько 22:05. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання у будинку.
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Пожежа виникла близько 22:05 / Фото ДСНС Львівщини
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Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив будинок. Проте надзвичайникам вдалось врятувати від займання 2 будівлі, які були розташовані поруч.
На місці згарища вогнеборці знайшли тіло чоловіка. Загиблим виявився 33-річний син власниці будинку.
До ліквідації займання залучили 4 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.
Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини