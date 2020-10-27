На Львівщині поблизу села Велика Калинка 26 жовтня трапилась нищівна аварія. Автівки Skoda Octavia та Opel Vivaro зіткнулись лоб у лоб – їх розтрощило вщент.

ДТП сталась на трасі Львів – Самбір – Ужгород у Городоцькому районі близько 17:40. В аварії постраждали п'ятеро людей. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась ДТП

51-річний водій мікроавтобуса Opel Vivaro виїхав на зустрічну смугу.

Там мешканець Турківського району не зміг уникнути зіткнення з автівкою Skoda Octavia.

За кермом легковика був 26-річний львів’янин.

На місце події виїхали рятувальники. Вони вивільнили потерпілих з розтрощених автівок.

Також надзвичайники відключили акумуляторні батареї.

Хто постраждав у ДТП

Внаслідок аварії постраждали 5 людей: обидва водії, 44-річна пасажирка Skoda та 2 пасажирів мікроавтобуса, одному з яких 16 років.

Їх всіх відвезли до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.



Внаслідок ДТП постраждали 4 людей / Фото ДСНС Львівщини