На Львівщині трапилась нищівна ДТП на засніженій трасі: фото автотрощі
На Львівщині 7 лютого трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись Fiat Doblo та Skoda Octavia. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент, а 2 людей постраждали.
Джерело:поліція Львівщини
Аварія трапилась близько 15:30 між містами Городок та Самбір. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
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Як трапилась аварія
- Водій автомобіля Skoda Octavia, 21-річний житель Городка, не впорався з керуванням на трасі Львів – Самбір.
- Він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Fiat Doblo, за кермом якого перебував 25-річний житель Самбірщини.
- Внаслідок аварії травмувались 2 людей – водій Skoda та 27-річна пасажирка Fiat.
- Наразі їхні діагнози уточнюють медики.
ДТП трапилась близько 15:30 / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному у ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі поліцейські проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.
В аварії постраждали 2 людей / Фото поліції Львівщини
Винному у ДТП загрожує до 3 років обмеження волі/ Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
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