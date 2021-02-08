На Львівщині трапилась нищівна ДТП на засніженій трасі: фото автотрощі

На Львівщині 7 лютого трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись Fiat Doblo та Skoda Octavia. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент, а 2 людей постраждали.

Аварія трапилась близько 15:30 між містами Городок та Самбір. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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Як трапилась аварія

Водій автомобіля Skoda Octavia, 21-річний житель Городка, не впорався з керуванням на трасі Львів – Самбір.

Він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Fiat Doblo, за кермом якого перебував 25-річний житель Самбірщини.

Внаслідок аварії травмувались 2 людей – водій Skoda та 27-річна пасажирка Fiat.

Наразі їхні діагнози уточнюють медики.



ДТП трапилась близько 15:30 / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Наразі поліцейські проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.



В аварії постраждали 2 людей / Фото поліції Львівщини



Винному у ДТП загрожує до 3 років обмеження волі/ Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини