На Львівщині трапилась нищівна ДТП на зустрічній смузі: фото автотрощі
На Львівщині 20 грудня трапилась нищівна ДТП – на зустрічній смузі зіткнулись мікроавтобуси Volkswagen та Citroen. Внаслідок аварії постраждали 2 людей.
ДТП трапилась близько 16:50 неподалік селища Нові Стрілища Жидачівського району. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась аварія
- Близько 16:50 неподалік селища Нові Стрілища водій автомобіля Citroen, 22-річний житель району, не впорався з керуванням.
- Він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen, за кермом якого перебував 40-річний львів’янин.
- Внаслідок ДТП постраждали 2 пасажирів Citroen – місцеві жителі віком 24 та 18 років.
- Медики відвезли постраждалих до лікарні.
Аварія трапилась близько 16:50 біля селища Нові Стрілища / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному в ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – обмеження волі терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці намагаються встановити обставини та причини ДТП.
На зустрічній смузі зіштовхнулись Volkswagen та Citroen / Фото поліції Львівщини
Внаслідок ДТП постраждали 2 людей / Фото поліції Львівщини
Наразі правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
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