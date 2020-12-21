На Львівщині 20 грудня трапилась нищівна ДТП – на зустрічній смузі зіткнулись мікроавтобуси Volkswagen та Citroen. Внаслідок аварії постраждали 2 людей.

ДТП трапилась близько 16:50 неподалік селища Нові Стрілища Жидачівського району. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась аварія

Близько 16:50 неподалік селища Нові Стрілища водій автомобіля Citroen, 22-річний житель району, не впорався з керуванням.

Він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen, за кермом якого перебував 40-річний львів’янин.

Внаслідок ДТП постраждали 2 пасажирів Citroen – місцеві жителі віком 24 та 18 років.

Медики відвезли постраждалих до лікарні.



Аварія трапилась близько 16:50 біля селища Нові Стрілища / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному в ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – обмеження волі терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці намагаються встановити обставини та причини ДТП.



На зустрічній смузі зіштовхнулись Volkswagen та Citroen / Фото поліції Львівщини



Внаслідок ДТП постраждали 2 людей / Фото поліції Львівщини



Наразі правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини