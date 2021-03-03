На Львівщині 2 березня трапилась нищівна пожежа у житловому 2-поверховому будинку. Вогонь ледь не знищив усю будівлю. Проте надзвичайникам вдалось її врятувати.

Пожежа виникла близько 11:25 на 2 поверсі 2-поверхового будинку. Наразі правоохоронці з'ясовують причину виникнення займання.

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Як трапилась пожежа

Близько 11:25 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Старе Село.

Полум'я спалахнуло на 2 поверсі 2-поверхового цегляного житлового будинку.

Рятувальники негайно виїхали на місце виклику.

Прибувши до будинку, вогнеборці одразу приступили до ліквідації займання.

Пожежу локалізували о 12:32, а повністю загасити вогонь вдалось о 12:38.

До ліквідації пожежі залучили 3 надзвичайників та 1 одиницю спецтехніки.



Пожежа виникла близько 11:25 / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

Внаслідок пожежі вогонь знищив речі господарів на площі 10 квадратних метрів, 2 вікна та двері. Також полум'я пошкодило 3 міжкімнатних дверей та перекриття на площі 20 квадратних метрів. Проте вогнеборцям вдалось врятувати будинок від повного знищення.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Обставини та причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.



Правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини