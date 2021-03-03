На Львівщині трапилась нищівна пожежа у 2-поверховому будинку: фото згарища

3 березня 2021 , 11:13
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Джерело:

ДСНС Львівщини

На Львівщині 2 березня трапилась нищівна пожежа у житловому 2-поверховому будинку. Вогонь ледь не знищив усю будівлю. Проте надзвичайникам вдалось її врятувати.

Пожежа виникла близько 11:25 на 2 поверсі 2-поверхового будинку. Наразі правоохоронці з'ясовують причину виникнення займання.

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Як трапилась пожежа

  • Близько 11:25 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Старе Село.
  • Полум'я спалахнуло на 2 поверсі 2-поверхового цегляного житлового будинку.
  • Рятувальники негайно виїхали на місце виклику.
  • Прибувши до будинку, вогнеборці одразу приступили до ліквідації займання.
  • Пожежу локалізували о 12:32, а повністю загасити вогонь вдалось о 12:38.
  • До ліквідації пожежі залучили 3 надзвичайників та 1 одиницю спецтехніки.


Пожежа виникла близько 11:25 / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

Внаслідок пожежі вогонь знищив речі господарів на площі 10 квадратних метрів, 2 вікна та двері. Також полум'я пошкодило 3 міжкімнатних дверей та перекриття на площі 20 квадратних метрів. Проте вогнеборцям вдалось врятувати будинок від повного знищення.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Обставини та причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.


Правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини