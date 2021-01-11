На Львівщині трапилась нищівна пожежа: чоловік згорів живцем – фото
У Буському районі Львівщини 10 січня трапилась пожежа у дерев'яному будинку. Його 47-річний власник не зміг врятуватись від вогню – тіло чоловіка знайшли в одній з кімнат.
Пожежа трапилась близько 8:42 селі Боложенів Буського району. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання у будинку. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Близько 8:42 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному житловому будинку.
- Рятувальники, не гаючи ні хвилини, виїхали на місце виклику.
- На момент прибуття вогнеборців з будинку вибивався густий дим.
- Надзвичайники одразу приступили до ліквідації та розвідки пожежі.
- Локалізувати вогонь вдалось о 9:39 пожежу, а о 09:59 пожежу повністю подолали.
- До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 8 рятувальників.
Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини
Внаслідок пожежі загинув чоловік
Надзвичайники знайшли в одній з кімнат тіло 47-річого чоловіка. Загиблим виявився власник будинку.
Вогонь знищив житлову кімнату та речі господаря й пошкодив стіни та перекриття будинку. Вогнеборцям вдалось врятувати 2 будівлі, які розташовані поруч. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.
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