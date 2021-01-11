У Буському районі Львівщини 10 січня трапилась пожежа у дерев'яному будинку. Його 47-річний власник не зміг врятуватись від вогню – тіло чоловіка знайшли в одній з кімнат.

Пожежа трапилась близько 8:42 селі Боложенів Буського району. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання у будинку. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. Цікаво У Львові за добу згоріли 2 іномарки: фото згарища Як трапилась пожежа Близько 8:42 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному житловому будинку.

Рятувальники, не гаючи ні хвилини, виїхали на місце виклику.

На момент прибуття вогнеборців з будинку вибивався густий дим.

Надзвичайники одразу приступили до ліквідації та розвідки пожежі.

Локалізувати вогонь вдалось о 9:39 пожежу, а о 09:59 пожежу повністю подолали.

До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 8 рятувальників. Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини Внаслідок пожежі загинув чоловік Надзвичайники знайшли в одній з кімнат тіло 47-річого чоловіка. Загиблим виявився власник будинку. Вогонь знищив житлову кімнату та речі господаря й пошкодив стіни та перекриття будинку. Вогнеборцям вдалось врятувати 2 будівлі, які розташовані поруч. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.