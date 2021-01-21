У селі Ставки, що на Львівщині, 21 січня трапилась пожежа у Народному домі. Вогонь знищив велику площу стін, даху та перекриття. Пожежу гасили 11 вогнеборців.

Пожежа виникла близько 6:25. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

Близько 6:25 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Ставки – загорівся дерев'яний будинок, у якому був розміщений Народний дім.

На місце виклику негайно виїхали рятувальники. Там вони побачили, що вогонь вже повністю охопив дах будинку.

Не гаючи ні хвилини, надзвичайники почали гасити вогонь.

О 7:29 пожежу локалізували, а вже о 8:14 рятувальникам вдалось повністю подолати полум'я.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

Вогонь знищив дах та перекриття на площі 50 квадратних метрів, стіни на площі 40 квадратних метрів та речі. Проте вогнеборцям вдалось врятувати будівлю, що була розташована поруч. У ДСНС повідомили, що, на щастя, внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 11 надзвичайників. Наразі причини виникнення пожежі у Народному домі встановлюють правоохоронці.