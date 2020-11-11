На Львівщині трапилась нищівна пожежа: житловий будинок згорів вщент – фото
На Львівщині у Жовківському районі 11 листопада трапилась нищівна пожежа. Вогонь завдав чималих збитків – знищив будинок, дрова та сіно, які лежали поруч з пожежею.
Пожежа виникла у селі Боянець близько 3 години ночі. Наразі правоохоронці встановлюють причини займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- До пожежників зателефонували місцеві жителі. Вони розповіли, що у їхньому селі загорівся дерев’яний житловий будинок.
- Надзвичайники, не гаючи ні хвилини, приїхали на місце виклику. Там вони побачили, що вогонь вже повністю охопив будинок.
- Рятувальники одразу почали гасити пожежу.
- Пожежники локалізували вогонь о 4:38, а вже через 21 хвилину пожежу повністю загасили.
Пожежа виникла близько 3 години ночі / Фото ДСНС Львівщини
Хто постраждав внаслідок пожежі
Вогонь знищив весь житловий будинок, 3 тонни сіна, 2 кубічних метри дров та пошкодив дерев’яну господарську будівлю. Проте у ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Також надзвичайникам вдалось врятувати від займання сусідній будинок.
До ліквідації пожежі долучились 11 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки.
Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання у будинку.
Вогонь повністю знищив житловий будинок / Фото ДСНС Львівщини
Причини займання розслідують правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини
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