На Львівщині у Жовківському районі 11 листопада трапилась нищівна пожежа. Вогонь завдав чималих збитків – знищив будинок, дрова та сіно, які лежали поруч з пожежею.

Пожежа виникла у селі Боянець близько 3 години ночі. Наразі правоохоронці встановлюють причини займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

До пожежників зателефонували місцеві жителі. Вони розповіли, що у їхньому селі загорівся дерев’яний житловий будинок.

Надзвичайники, не гаючи ні хвилини, приїхали на місце виклику. Там вони побачили, що вогонь вже повністю охопив будинок.

Рятувальники одразу почали гасити пожежу.

Пожежники локалізували вогонь о 4:38, а вже через 21 хвилину пожежу повністю загасили.



Пожежа виникла близько 3 години ночі / Фото ДСНС Львівщини

Хто постраждав внаслідок пожежі

Вогонь знищив весь житловий будинок, 3 тонни сіна, 2 кубічних метри дров та пошкодив дерев’яну господарську будівлю. Проте у ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Також надзвичайникам вдалось врятувати від займання сусідній будинок.

До ліквідації пожежі долучились 11 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки.

Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання у будинку.



Вогонь повністю знищив житловий будинок / Фото ДСНС Львівщини



Причини займання розслідують правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини