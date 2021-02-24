На Львівщині трапилась потрійна ДТП: є постраждалі – фото

Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині 23 лютого трапилась ДТП за участю 3 автомобілів – Volkswagen, Honda та Skoda. Внаслідок аварії постраждали 3 людей.
Аварія трапилась близько 19:00 на трасі Львів – Шегині неподалік села Конопниця. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
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ДТП трапилась близько 19:00 / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати усі причини та обставини аварії.
В аварії постраждали 3 людей / Фото поліції Львівщини
Винному у ДТП загрожує до 3 років обмеження волі / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини