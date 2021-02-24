На Львівщині трапилась потрійна ДТП: є постраждалі – фото

На Львівщині 23 лютого трапилась ДТП за участю 3 автомобілів – Volkswagen, Honda та Skoda. Внаслідок аварії постраждали 3 людей.

Аварія трапилась близько 19:00 на трасі Львів – Шегині неподалік села Конопниця. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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Як трапилась ДТП

Близько 19:00 на трасі Львів – Шегині водій автівки Volkswagen, 57-річний житель міста Мостиська, зіштовхнувся з автомобілем Honda, яким керувала 33-річна жителька Львівщини.

Після зіткнення Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з автівкою Skoda, якою керував 20-річний житель міста Пустомити.

Внаслідок ДТП травмувались 3 людей – водій Skoda, його 32-річний пасажир та пасажирка Volkswagen віком 54 роки.



ДТП трапилась близько 19:00 / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати усі причини та обставини аварії.



В аварії постраждали 3 людей / Фото поліції Львівщини



Винному у ДТП загрожує до 3 років обмеження волі / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини