На Львівщині у місті Яворів 18 лютого трапилась моторошна пожежа через паління у ліжку. 41-річний власник квартири не зміг врятуватись й загинув.

Пожежа трапилась близько 19:52 у будинку на вулиці Валовій. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Як трапилась пожежа

Близько 19:52 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 2 поверсі 2-поверхового будинку на вулиці Валовій.

До місця виклику негайно виїхали вогнеборці.

На момент прибуття надзвичайників квартира та під’їзд будинку були повністю заповнені димом.

Рятувальники одягли спеціальні апарати захисту органів дихання та зору й почали гасити пожежу.

О 20:05 вогонь локалізували, а о 20:09 – повністю подолали.



Пожежа трапилась близько 19:52 / Фото ДСНС Львівщини

Внаслідок займання загинув чоловік

На місці пожежі надзвичайник знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився 41 річний власник квартири. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, місцевий житель загинув через "необережне поводження з вогнем під час паління".

Вогонь знищив матрац та підлогу на площі 1 квадратний метр. До ліквідації займання залучили 1 одиницю спецтехніки та 5 надзвичайників. Причини виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.