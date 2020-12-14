У Старосамбірському районі Львівщини 12 грудня трапилась жахлива пожежа. Друг власника будинку загинув, а сам чоловік – отримав опіки.

Пожежа трапилась у селі Стара Ропа близько 3:59. Загорівся дерев'яний житловий будинок. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як виникла пожежа

Близько 4 години ранку до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному будинку в селі Стара Ропа.

Не гаючи ні хвилини, на місце виклику виїхали вогнеборці.

Там вони побачили, що з вікон будинку вибивались язики полум'я.

Рятувальники одягли засоби захисту органів дихання та зору й почали гасити пожежу.

Вогнеборці локалізували пожежу о 04:59, а о 05:54 – її повністю ліквідували.

До ліквідації загоряння залучили 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Дивіться фото, як гасили пожежу у селі Стара Ропа / Фото ДСНС Львівщини

Хто постраждав внаслідок пожежі

Під час розвідки пожежі рятувальники виявили в одній з кімнат тіло чоловіка. Загиблим виявився 49-річний товариш власника будинку. Своєю чергою, 45-річний власник будинку отримав опіки II – III ступеня. Медики відвезли його до Старосамбірської центральної районної лікарні.

Внаслідок пожежі вогонь знищив домашні речі, дах на площі 10 квадратних метрів, та пошкодив стіни й перекриття будинку.

Правоохоронці попередньо встановили, що причиною пожежі було необережне поводження з вогнем.