У Золочівському районі Львівщини 21 грудня трапилась пожежа у житловому будинку. Його власник ледь не загинув – він отруївся продуктами горіння. Проте чоловікові пощастило, що небайдужі сусіди врятували його, витягнувши через вікно.

Пожежа трапила близько 18:11 у селі Золочівка. Рятувальники гасили її протягом години. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

Близько 18:11 стурбовані жителі села Золочівка зателефонували до надзвичайників. Вони розповіли, що у їхньому селі трапилась пожежа у житловому будинку.

На момент займання у будинку перебував його власник. Небайдужі сусіди, знаючи про це, врятували чоловіка. Вони витягли його через вікно.

На місце виклику негайно вирушили рятувальники. Там вони побачили, що будинок вже заповнений отруйними продуктами горіння.

Вогнеборці одягли спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до ліквідації займання.

Рятувальникам вдалось локалізувати пожежу о 18:50, а о 19:12 її повністю подолали.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив речі господаря на площі 25 квадратних метрів, міжкімнатні дерев'яні й пластикові двері та пластикові вікна. Проте постраждали не тільки речі – 67-річний власник будинку отруївся продуктами горіння. Його у стані середньої важкості відвезли у реанімацію Золочівської центральної районної лікарні.

Вогнеборці врятували від займання 2 житлові та 1 господарську будівлі. До ліквідації пожежі залучили 2 одиниці спецтехніки та 6 рятувальників. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі у будинку.