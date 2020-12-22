На Львівщині трапилась жахлива пожежа: власник будинку отруївся димом і ледь не помер – фото
У Золочівському районі Львівщини 21 грудня трапилась пожежа у житловому будинку. Його власник ледь не загинув – він отруївся продуктами горіння. Проте чоловікові пощастило, що небайдужі сусіди врятували його, витягнувши через вікно.
Пожежа трапила близько 18:11 у селі Золочівка. Рятувальники гасили її протягом години. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
Цікаво На Львівщині трапилась смертельна пожежа: чоловік загинув у власному будинку – фото
Як трапилась пожежа
- Близько 18:11 стурбовані жителі села Золочівка зателефонували до надзвичайників. Вони розповіли, що у їхньому селі трапилась пожежа у житловому будинку.
- На момент займання у будинку перебував його власник. Небайдужі сусіди, знаючи про це, врятували чоловіка. Вони витягли його через вікно.
- На місце виклику негайно вирушили рятувальники. Там вони побачили, що будинок вже заповнений отруйними продуктами горіння.
- Вогнеборці одягли спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до ліквідації займання.
- Рятувальникам вдалось локалізувати пожежу о 18:50, а о 19:12 її повністю подолали.
Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини
Що постраждало внаслідок пожежі
Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив речі господаря на площі 25 квадратних метрів, міжкімнатні дерев'яні й пластикові двері та пластикові вікна. Проте постраждали не тільки речі – 67-річний власник будинку отруївся продуктами горіння. Його у стані середньої важкості відвезли у реанімацію Золочівської центральної районної лікарні.
Вогнеборці врятували від займання 2 житлові та 1 господарську будівлі. До ліквідації пожежі залучили 2 одиниці спецтехніки та 6 рятувальників. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі у будинку.
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