На Львівщині трапилась нищівна пожежа: чоловік отруївся димом і не міг врятуватись
У Новому Роздолі,що на Львівщині, 13 січня трапилась пожежа в одній з квартир 5-поверхового будинку. Власник квартири отруївся продуктами горіння і не міг врятуватись.
Пожежа виникла близько 23:15 у квартирі одного з будинків на проспекті Шевченка. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Повідомлення про пожежу, яка виникла у квартирі на 5 поверсі будинку на проспекті Шевченка, надійшло надзвичайникам близько 23:15.
- Не гаючи ні хвилини, вогнеборці вирушили на місце виклику. Вони одразу приступили до ліквідації та розвідки пожежі.
- Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.
- О 23:46 пожежу локалізували, а о 23:54 надзвичайники повністю подолали вогонь.
- До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 7 рятувальників.
Що постраждало внаслідок пожежі
Вогнеборці врятували від загибелі 50-річного власника квартири. Проте внаслідок пожежі він отруївся продуктами горіння та отримав опіки стоп II ступеня. Медики відвезли чоловіка у Новороздільську міську лікарню в стані середньої важкості.
Вогонь також знищив домашні речі на площі 4 квадратних метри. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.
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