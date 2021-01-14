У Новому Роздолі,що на Львівщині, 13 січня трапилась пожежа в одній з квартир 5-поверхового будинку. Власник квартири отруївся продуктами горіння і не міг врятуватись.

Пожежа виникла близько 23:15 у квартирі одного з будинків на проспекті Шевченка. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

Цікаво Вибухнули газові балони: на Львівщині будинок згорів вщент – фото

Як трапилась пожежа

Повідомлення про пожежу, яка виникла у квартирі на 5 поверсі будинку на проспекті Шевченка, надійшло надзвичайникам близько 23:15.

Не гаючи ні хвилини, вогнеборці вирушили на місце виклику. Вони одразу приступили до ліквідації та розвідки пожежі.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

О 23:46 пожежу локалізували, а о 23:54 надзвичайники повністю подолали вогонь.

До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 7 рятувальників.

Що постраждало внаслідок пожежі

Вогнеборці врятували від загибелі 50-річного власника квартири. Проте внаслідок пожежі він отруївся продуктами горіння та отримав опіки стоп II ступеня. Медики відвезли чоловіка у Новороздільську міську лікарню в стані середньої важкості.

Вогонь також знищив домашні речі на площі 4 квадратних метри. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.