На Львівщині 19 грудня трапилась жахлива пожежа у дерев'яному житловому будинку. Рятувальники знайшли в одній з кімнат тіло 63-річного чоловіка. Він загинув у власному помешканні.

Пожежа трапилась близько 21:10 у сулі Монастир Дережицький. Наразі причини виникнення займання у будинку встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. Цікаво У Львові трапився потужний вибух газу: в будинку обвалилась частина стіни – фото і відео Як трапилась пожежа Повідомлення про пожежу у селі Монастир Дережицький надійшло рятувальникам близько 21:10.

Не гаючи ні хвилини, надзвичайники виїхали на місце виклику.

Там вони побачили, що вогонь вже повністю охопив будинок.

Рятувальники одягли спецзасоби захисту органів дихання та зору й вирушили гасити пожежу.

Надзвичайники локалізували вогонь о 21:52, а вже о 22:31 його повністю подолали.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини Правоохоронці проводять розслідування Під час гасіння пожежі надзвичайники знайшли в одній з кімнат тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився власник будинку – 63-річний місцевий житель. Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив будинок. Наразі причини та обставини виникнення пожежі з’ясовують правоохоронці.