У Кам'янко-Бузькому районі Львівщини 19 січня трапилась пожежа у житловому будинку. Надзвичайники врятували від вогню 87-річну жінку.

Пожежа виникла близько 3:16 у селі Новий Яричів. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

Близько 3:16 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Новий Яричів на вулиці Івана Франка. Загорівся цегляний житловий будинок.

Не гаючи ні хвилини, на місце виклику виїхали вогнеборці.

Коли вони приїхали, дим повністю охопив будинок.

Рятувальники потрапили в житло через вікно.

У будинку надзвичайники знайшли жінку, яку вони негайно винесли на свіже повітря та передали медикам.

О 3:42 рятувальники локалізували пожежу, а о 4:00 її повністю ліквідували.



Пожежа виникла близько 3:16 / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

Внаслідок пожежі 87-річна власниця будинку отримала опік лівої ноги та отруєння продуктами горіння. Її в стані середньої важкості госпіталізували у восьму міську клінічну лікарню Львова.

Вогонь знищив речі господині на площі 2 квадратні метри та пошкодив стіни будинку. До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 7 рятувальників. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.