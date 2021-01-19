На Львівщині трапилась нищівна пожежа: у вогні ледь не загинула пенсіонерка – фото
У Кам'янко-Бузькому районі Львівщини 19 січня трапилась пожежа у житловому будинку. Надзвичайники врятували від вогню 87-річну жінку.
Пожежа виникла близько 3:16 у селі Новий Яричів. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Близько 3:16 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Новий Яричів на вулиці Івана Франка. Загорівся цегляний житловий будинок.
- Не гаючи ні хвилини, на місце виклику виїхали вогнеборці.
- Коли вони приїхали, дим повністю охопив будинок.
- Рятувальники потрапили в житло через вікно.
- У будинку надзвичайники знайшли жінку, яку вони негайно винесли на свіже повітря та передали медикам.
- О 3:42 рятувальники локалізували пожежу, а о 4:00 її повністю ліквідували.
Пожежа виникла близько 3:16 / Фото ДСНС Львівщини
Що постраждало внаслідок пожежі
Внаслідок пожежі 87-річна власниця будинку отримала опік лівої ноги та отруєння продуктами горіння. Її в стані середньої важкості госпіталізували у восьму міську клінічну лікарню Львова.
Вогонь знищив речі господині на площі 2 квадратні метри та пошкодив стіни будинку. До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 7 рятувальників. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.
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