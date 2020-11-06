На Львівщині трапилась пожежа, у якій ледь не загинули діти: фото
У місті Соснівка, що на Львівщині, 5 листопада в житловому будинку трапилась пожежа. У сусідній квартирі були 2 маленьких дітей, які ледь не загинули у вогні.
Пожежа виникла у чотириповерховому будинку на вулиці Кривоноса. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Мешканці будинку зателефонували пожежникам близько 3 години дня.
- Вони розповіли, що на третьому поверсі будинку загорілась квартира.
- Надзвичайники одразу виїхали на місце виклику. Там вони побачили, що з вікон квартири вибивається густий чорний дим.
- Рятувальники одягли засоби захисту органів дихання та почали гасити пожежу.
Пожежа виникла близько 3 години дня / Фото ДСНС Львівщини
Що сталось з дітьми
- Місцева жителька, яка в той час перебувала на роботі, дізналась, що в її будинку загорілась сусідня квартира.
- Жінка прибігла на місце пожежі. Вона розповіла рятувальникам, що поверхом вище у квартирі перебувають 2 її маленьких дітей віком 10 та 11 років.
- Надзвичайники, не гаючи ні хвилини, пішли їх рятувати.
- Вогнеборці вивели дітей на свіже повітря.
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Хто постраждав внаслідок пожежі
До боротьби з вогнем долучились 7 рятувальників та 1 одиниця спецтехніки. Пожежу локалізували о 15:27. Надзвичайники повністю загасили полум’я через 7 хвилин.
У ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Проте вогонь знищив кімнату квартири на 3 поверсі та домашні речі.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.
Внаслідок пожежі мало не постраждали 2 дітей / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють причини загоряння / Фото ДСНС Львівщини
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