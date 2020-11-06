У місті Соснівка, що на Львівщині, 5 листопада в житловому будинку трапилась пожежа. У сусідній квартирі були 2 маленьких дітей, які ледь не загинули у вогні.

Пожежа виникла у чотириповерховому будинку на вулиці Кривоноса. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. Читайте також У Червонограді загорілась квартира: власник мирно спав і ледь не загинув – фото Як трапилась пожежа Мешканці будинку зателефонували пожежникам близько 3 години дня.

Вони розповіли, що на третьому поверсі будинку загорілась квартира.

Надзвичайники одразу виїхали на місце виклику. Там вони побачили, що з вікон квартири вибивається густий чорний дим.

Рятувальники одягли засоби захисту органів дихання та почали гасити пожежу.

Пожежа виникла близько 3 години дня / Фото ДСНС Львівщини Що сталось з дітьми Місцева жителька, яка в той час перебувала на роботі, дізналась, що в її будинку загорілась сусідня квартира.

Жінка прибігла на місце пожежі. Вона розповіла рятувальникам, що поверхом вище у квартирі перебувають 2 її маленьких дітей віком 10 та 11 років.

Надзвичайники, не гаючи ні хвилини, пішли їх рятувати.

Вогнеборці вивели дітей на свіже повітря. До теми На Львівщині трапилась нищівна пожежа: фото згарища Хто постраждав внаслідок пожежі До боротьби з вогнем долучились 7 рятувальників та 1 одиниця спецтехніки. Пожежу локалізували о 15:27. Надзвичайники повністю загасили полум’я через 7 хвилин. У ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Проте вогонь знищив кімнату квартири на 3 поверсі та домашні речі. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.

Внаслідок пожежі мало не постраждали 2 дітей / Фото ДСНС Львівщини

Правоохоронці встановлюють причини загоряння / Фото ДСНС Львівщини