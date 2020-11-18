У селі Любинці, що на Львівщині, 18 листопада трапилась пожежа у дерев'яному будинку. Його 64-річна власниця отруїлась димом і не могла самостійно врятуватись від вогню.

Пожежа трапилась близько 1:31. Наразі правоохоронці встановлюють причини загоряння у будинку. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. Читайте також На Львівщині трапилась жахлива пожежа: загинув чоловік – фото згарища Як трапилась пожежа Стурбовані місцеві жителі зателефонували до надзвичайників та розповіли, що у селі Любинці загорівся житловий будинок.

На місце виклику одразу виїхали рятувальники. Надзвичайники знайшли у будинку його 64-річну власницю.

Жінку винесли на вулицю, бо самостійно вийти вона не могла.

Місцеву жительку відвезли до лікарні. Медики поставили їй діагноз – отруєння продуктами горіння.

Надзвичайники, одягнувши апарати захисту органів дихання, почали гасити вогонь, який швидко поширився дерев'яними конструкціями будинку.

Пожежу локалізували о 03:00. Рятувальникам вдалось повністю загасити вогонь о 04:18 Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини Правоохоронці встановлюють обставини пожежі Вогонь знищив господарську частину будинку площею 50 квадратних метрів. Також внаслідок пожежі згоріли стіни, дерев'яне перекриття та дах будинку на площі 50 квадратних метрів. До ліквідації вогню долучились 16 надзвичайників та 3 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини пожежі.