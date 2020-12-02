На Львівщині трапилась смертельна пожежа: чоловік згорів живцем – фото
У Жидачеві, що на Львівщині, 1 грудня трапилась пожежа у закинутій дерев'яній будівлі. 33-річний чоловік, який мешкав там у саморобному шатрі, загинув.
Пожежа трапилась у будинку на вулиці Заводській близько 19:55. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини займання будинку. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
До теми На Львівщині згорів продуктовий магазин: фото
Як сталась пожежа
- Повідомлення про пожежу в дерев'яному будинку на вулиці Заводській надійшло рятувальникам близько 19:55.
- Не гаючи часу, надзвичайники вирушили на місце виклику. там вони побачили, що вогонь вже повністю поширився дерев'яними конструкціями будинку.
- Надзвичайники локалізували пожежу о 20:12, а повністю подолати полум'я вдалось о 20:20.
- Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло чоловіка – 33-річного жителя Закарпаття.
- Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив закинуту дерев'яну будівлю.
- До ліквідації пожежі залучили 3 надзвичайників та 1 одиницю спецтехніки.
Поліція проводить розслідування
За попередньою версією поліції, будинок загорівся внаслідок необережного поводження з вогнем. Чоловік, який мешкав там у саморобному шатрі, розпалив вогонь, щоб обігріти своє "помешкання", й будинок загорівся.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Правоохоронці продовжують розслідування.
Пожежа трапилась близько 19:55 / Фото ДСНС Львівщини
Поділитися новиною