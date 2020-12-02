У Жидачеві, що на Львівщині, 1 грудня трапилась пожежа у закинутій дерев'яній будівлі. 33-річний чоловік, який мешкав там у саморобному шатрі, загинув.

Пожежа трапилась у будинку на вулиці Заводській близько 19:55. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини займання будинку. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як сталась пожежа

Повідомлення про пожежу в дерев'яному будинку на вулиці Заводській надійшло рятувальникам близько 19:55.

Не гаючи часу, надзвичайники вирушили на місце виклику. там вони побачили, що вогонь вже повністю поширився дерев'яними конструкціями будинку.

Надзвичайники локалізували пожежу о 20:12, а повністю подолати полум'я вдалось о 20:20.

Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло чоловіка – 33-річного жителя Закарпаття.

Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив закинуту дерев'яну будівлю.

До ліквідації пожежі залучили 3 надзвичайників та 1 одиницю спецтехніки.

Поліція проводить розслідування

За попередньою версією поліції, будинок загорівся внаслідок необережного поводження з вогнем. Чоловік, який мешкав там у саморобному шатрі, розпалив вогонь, щоб обігріти своє "помешкання", й будинок загорівся.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Правоохоронці продовжують розслідування.



Пожежа трапилась близько 19:55 / Фото ДСНС Львівщини