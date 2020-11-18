На Львівщині трапилась жахлива пожежа: загинув чоловік – фото згарища
У Новому Роздолі, що на Львівщині, 17 листопада трапилась жахлива пожежа у дев'ятиповерхівці. Загинув 72-річний чоловік – батько власниці квартири.
Пожежа виникла у квартирі на четвертому поверсі дев'ятиповерхового будинку на вулиці Довженка. Наразі правоохоронці встановлюють причини займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Місцеві жителі близько 18:12 зателефонували до надзвичайників. Вони розповіли, що загорілась квартира на четвертому поверсі житлового будинку, й у ній може перебувати людина.
- Не гаючи часу, рятувальники виїхали на місце виклику. Там вони побачили, що з вікон будинку вибивався густий, чорний дим.
- Рятувальники одягли спецзасоби захисту органів дихання та очей й вирушили на пошуки людини у палаючій квартирі.
- Надзвичайники зайшли тіло чоловіка без ознак життя у кімнаті, де виникло загоряння. Це був 72-річний батько власниці квартири.
- Рятувальники локалізували пожежу о 18:32, а вже через 8 хвилин вогонь повністю загасили.
Квартиру охопив густий, чорний дим / Фото ДСНС Львівщини
Хто постраждав внаслідок пожежі
Внаслідок пожежі загинув 72-річний місцевий житель. Вогонь також знищив ліжко та інші домашні речі у кімнаті, що загорілась.
До ліквідації пожежі долучились 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини займання у квартирі.
Внаслідок пожежі загинув 72-річний чоловік / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини загоряння / Фото ДСНС Львівщини
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