У Новому Роздолі, що на Львівщині, 17 листопада трапилась жахлива пожежа у дев'ятиповерхівці. Загинув 72-річний чоловік – батько власниці квартири.

Пожежа виникла у квартирі на четвертому поверсі дев'ятиповерхового будинку на вулиці Довженка. Наразі правоохоронці встановлюють причини займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

Місцеві жителі близько 18:12 зателефонували до надзвичайників. Вони розповіли, що загорілась квартира на четвертому поверсі житлового будинку, й у ній може перебувати людина.

Не гаючи часу, рятувальники виїхали на місце виклику. Там вони побачили, що з вікон будинку вибивався густий, чорний дим.

Рятувальники одягли спецзасоби захисту органів дихання та очей й вирушили на пошуки людини у палаючій квартирі.

Надзвичайники зайшли тіло чоловіка без ознак життя у кімнаті, де виникло загоряння. Це був 72-річний батько власниці квартири.

Рятувальники локалізували пожежу о 18:32, а вже через 8 хвилин вогонь повністю загасили.



Квартиру охопив густий, чорний дим / Фото ДСНС Львівщини

Хто постраждав внаслідок пожежі

Внаслідок пожежі загинув 72-річний місцевий житель. Вогонь також знищив ліжко та інші домашні речі у кімнаті, що загорілась.

До ліквідації пожежі долучились 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини займання у квартирі.



Внаслідок пожежі загинув 72-річний чоловік / Фото ДСНС Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини загоряння / Фото ДСНС Львівщини