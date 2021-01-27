На Львівщині турок намагався незаконно перевезти мігрантів до Польщі: йому загрожує в'язниця

На Львівщині правоохоронці затримали 42-річного турка. Чоловік організував канал переправлення до Польщі нелегальних мігрантів – своїх співгромадян.

Джерело: поліція Львівщини

Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

Цікаво Контрабандист-вигадник: чоловік намагався вивезти 5 тисяч пачок цигарок у подвійному даху

Як чоловік намагався переправити нелегалів до Польщі

Правоохоронці 14 січня близько 18.00 затримали 3 іноземців віком від 20 до 42 років при спробі незаконного перетину кордону України.

Чоловіки намагались потрапити до Польщі в обхід пункту пропуску. Їх затримали поблизу села Биків Яворівського району.

в обхід пункту пропуску. Їх Організатором виявився один з іноземців – 42-річний турок.

Правоохоронці встановили, що саме він організував спробу незаконного перетину кордону своїми співгромадянами.



Турок організував канал переправлення нелегалів до Польщі / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі 22 січня повідомили 42-річному іноземцю про підозру у незаконному переправленні людей через держкордон. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – до 7 років тюремного ув'язнення.

Мостиський районний суд 25 січня обрав зловмиснику запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 136,2 тисячі гривень. Правоохоронці взяли чоловіка під варту.

Двох інших іноземців, які намагались незаконно перетнути кордон України, примусово повернули в країну походження. Досудове розслідування триває.



Зловмиснику загрожує до 7 років у в'язниці / Фото поліції Львівщини