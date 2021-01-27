На Львівщині турок намагався незаконно перевезти мігрантів до Польщі: йому загрожує в'язниця

На Львівщині правоохоронці затримали 42-річного турка. Чоловік організував канал переправлення до Польщі нелегальних мігрантів – своїх співгромадян.
Джерело: поліція Львівщини
Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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Турок організував канал переправлення нелегалів до Польщі / Фото поліції Львівщини
Слідчі 22 січня повідомили 42-річному іноземцю про підозру у незаконному переправленні людей через держкордон. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – до 7 років тюремного ув'язнення.
Мостиський районний суд 25 січня обрав зловмиснику запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 136,2 тисячі гривень. Правоохоронці взяли чоловіка під варту.
Двох інших іноземців, які намагались незаконно перетнути кордон України, примусово повернули в країну походження. Досудове розслідування триває.
Зловмиснику загрожує до 7 років у в'язниці / Фото поліції Львівщини