На Львівщині вантажівка на смерть збила велосипедиста: фото
На Львівщині 23 грудня трапилась смертельна ДТП – вантажівка MAN TGA збила велосипедиста. Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці аварії.
Аварія трапилась близько 20:15 на трасі Київ – Чоп біля села Запитів Кам'янко-Бузького району. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась ДТП
- На трасі Київ – Чоп поблизу села Запитів водій вантажівки MAN TGA, 51-річний місцевий житель, наїхав на велосипедиста.
- Внаслідок аварії 65-річний житель Кам’янко-Бузького району отримав важкі травми.
- Велосипедист помер на місці аварії ще до приїзду медиків.
Вантажівка збила велосипедиста близько 20:15 / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному в ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини ДТП.
Велосипедист загинув на місці ДТП / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
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