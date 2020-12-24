На Львівщині 23 грудня трапилась смертельна ДТП – вантажівка MAN TGA збила велосипедиста. Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці аварії.

Аварія трапилась близько 20:15 на трасі Київ – Чоп біля села Запитів Кам'янко-Бузького району. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась ДТП

На трасі Київ – Чоп поблизу села Запитів водій вантажівки MAN TGA, 51-річний місцевий житель, наїхав на велосипедиста.

Внаслідок аварії 65-річний житель Кам’янко-Бузького району отримав важкі травми.

Велосипедист помер на місці аварії ще до приїзду медиків.

Зверніть увагу! Велосипедистам слід використовувати світловідбивні елементи на одязі й транспортному засобі, щоб бути більш помітним на дорозі у темну пору доби. Це може зберегти їхнє здоров'я та життя.



Вантажівка збила велосипедиста близько 20:15 / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному в ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини ДТП.



Велосипедист загинув на місці ДТП / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини