На Львівщині 6 листопада трапилась смертельна ДТП за участю Renault Logan та велосипеда. Водій автівки не побачив на дорозі велосипедиста і наїхав на нього. 58-річний чоловік загинув на місці аварії.

ДТП трапилась близько 19:45 на трасі Львів – Самбір – Ужгород. Велосипедист їхав дорогою між селами Бабина та Пияни, що на Самбірщині. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась ДТП

55-річний львів’янин, водій автівки Renault Logan, їхав по трасі Львів — Самбір — Ужгород.

Там він зіткнувся з 58-річним жителем Самбірщини, який їхав на велосипеді.

За інформацією поліції, у велосипедиста не було світловідбивачів, тому водій не помітив його на дорозі.

Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям. Велосипедист загинув на місці аварії.

Зверніть увагу! Велосипедисти повинні використовувати світловідбивні елементи на одязі й велосипеді. Це зробить їх більш помітними на дорозі у темний час доби та допоможе зберегти життя.

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати автівкою терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Велосипедист загинув на місці ДТП / Фото поліції Львівщини