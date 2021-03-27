У місті Стебник, що на Львівщині, ввечері 26 березня вибухнув невідомий предмет. У результаті постраждали 2 дівчат-підлітків. До інциденту може бути причетний їхній друг.

Староста Стебника Тарас Городиський у коментарі ZAXID.NET зазначив, що інцидент трапився приблизно о 18:00 на вулиці Сагайдачного.

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У Стебнику стався вибух: деталі

За словами старости міста, вибух був досить потужний. У результаті постраждали дівчата віком 15 і 16 років.

Одній дівчині надали допомогу у Стебницькій міській лікарні, вона вже вдома. Іншу з опіками обличчя I ступеня і рваними ранами м'яких тканин доставили у дрогобицьку лікарню,

– повідомив Городиський.

Що могло спричинити інцидент

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини. За попередніми висновками, здетонувало обладнання для страйкболу.

Воно було в рюкзаку хлопця, який перебував разом з ними. Підліток не постраждав, однак після вибуху втік з місця події. Ймовірно, він лише хотів пожартувати

Varta 1 пише, що кілька років тому хлопець ледь не став жертвою гри "Синій кит". Він зробив спробу стрибнути з даху 9-поверхівки.

24 канал намагається сконтактуватися з поліцією, аби дізнатися більше про обставини інциденту.

Зверніть увагу! Раніше у Дрогобичі, що на Львівщині, стався вибух гранати. Вона детонувала у руках чоловіка, який її приніс. На місці загинули 2 людей, ще одна потерпіла померла згодом у лікарні.