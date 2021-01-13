На Львівщині у селищі Івано-Франкове 12 січня від отруєння чадним газом загинули 29-річна жінка та її 3-річний син. Тіла загиблих знайшли у будинку, який опалювався піччю.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Точну причину смерті жінки та її сина встановить експертиза. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Цікаво У Львові чоловік вбив дружину на очах у 3 маленьких дітей: фото Як загинули мати та син Правоохоронцям 12 січня надійшло повідомлення про те, що в одному з житлових будинків у селищі Івано-Франкове виявили тіла 29-річної місцевої жительки та її 3-річного сина.

Правоохоронці встановили, що будинок опалювався піччю.

За попередніми висновками, смерть матері та її сина настала внаслідок отруєння чадним газом.

Мати та її 3-річний син загинули від отруєння чадним газом / Фото поліції Львівщини Правоохоронці проводять розслідування Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок". Правоохоронці призначили експертизи. Наразі поліцейські встановлюють обставини події. Зверніть увагу! Чадний газ – вбивця без кольору та запаху. Не забувайте регулярно перевіряти справність опалювальних приладів й тягу в коминах. Також потрібно неухильно дотримуватись правил поводження з різними типами опалювачів. Це може зберегти здоров'я та життя вам та вашим рідним.