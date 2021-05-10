Навчання відбуватимуться у максимально наближених до реальних умовах. Ними керуватиме група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Львівській області.

До теми Можуть запровадити особливий режим в областях: СБУ готує масштабні навчання

Комплекс заходів проводитимуть на трьох локаціях:

в місті Жовква;

в місті Дубляни;

в селищі міського типу Куликів.

Представники СБУ наголосили, що під час відповідного процесу в деяких місцях можуть обмежувати або забороняти рух транспортів і пішоходів. А також – можлива перевірка документів і огляд особистих речей та автомобілів.

Відзначимо! Всі відповідні дії відбуватимуться за дотриманням прав людини і в межах законодавства.

Працівники відомства наполегливо попросили громадян, аби вони зберігали спокій і мали при собі документи, щоб посвідчити особу (паспорт, посвідчення водія чи довідку про навчання).

В яких ще регіонах відбулися схожі навчання