Навчання відбуватимуться у максимально наближених до реальних умовах. Ними керуватиме група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Львівській області.

До теми Можуть запровадити особливий режим в областях: СБУ готує масштабні навчання

Комплекс заходів проводитимуть на трьох локаціях:

  • в місті Жовква; 
  • в місті Дубляни;
  • в селищі міського типу Куликів.

Представники СБУ наголосили, що під час відповідного процесу в деяких місцях можуть обмежувати або забороняти рух транспортів і пішоходів. А також – можлива перевірка документів і огляд особистих речей та автомобілів.

Працівники відомства наполегливо попросили громадян, аби вони зберігали спокій і мали при собі документи, щоб посвідчити особу (паспорт, посвідчення водія чи довідку про навчання).

В яких ще регіонах відбулися схожі навчання

  • Антитерористичні навчання із захисту інфраструктури на Луганщині відбулись 1 квітня 2021 року.
  • Подібні тренування проводили з 14 квітня 2021 року в Харківській області.
  • Упродовж 20 – 23 квітня 2021 року СБУ відпрацьовувала алгоритм протидії диверсійно-терористичним групам на Одещині.
  • Масштабні багатоетапні навчання також відбулись в Херсонській області.