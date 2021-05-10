Навчання відбуватимуться у максимально наближених до реальних умовах. Ними керуватиме група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Львівській області.
До теми Можуть запровадити особливий режим в областях: СБУ готує масштабні навчання
Комплекс заходів проводитимуть на трьох локаціях:
- в місті Жовква;
- в місті Дубляни;
- в селищі міського типу Куликів.
Представники СБУ наголосили, що під час відповідного процесу в деяких місцях можуть обмежувати або забороняти рух транспортів і пішоходів. А також – можлива перевірка документів і огляд особистих речей та автомобілів.
Працівники відомства наполегливо попросили громадян, аби вони зберігали спокій і мали при собі документи, щоб посвідчити особу (паспорт, посвідчення водія чи довідку про навчання).
В яких ще регіонах відбулися схожі навчання
- Антитерористичні навчання із захисту інфраструктури на Луганщині відбулись 1 квітня 2021 року.
- Подібні тренування проводили з 14 квітня 2021 року в Харківській області.
- Упродовж 20 – 23 квітня 2021 року СБУ відпрацьовувала алгоритм протидії диверсійно-терористичним групам на Одещині.
- Масштабні багатоетапні навчання також відбулись в Херсонській області.