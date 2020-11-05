Кабмін під час засідання 4 листопада затвердив умови надання субвенцій з Дорожнього фонду на 1,98 мільярда гривень. Львівщина отримає майже 620 мільйонів гривень на ремонт доріг та будівництво мосту.

Всього в Україні запланували реалізувати 14 проєктів відновлення доріг. Також в 11 регіонах країни побудують нові мости. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

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Скільки грошей виділять Львівщині

З Дорожнього фонду Львівщині виділять майже 619,56 мільйона гривень. За ці гроші в області відремонтують старі дороги та побудують міст.

Для багатьох людей значно важливіші і відчутніші зміни саме на місцевих дорогах, адже ними вони їздять щодня на роботу, везуть дітей до школи або у поліклініку. Тому важливо допомогти місцевій владі у відновленні місцевих автошляхів,

– зазначив Криклій.

На що витратять гроші

Капітальний та поточний ремонт доріг у Львівській області. Відновлення автошляхів коштуватиме 589 мільйонів гривень.

Будівництво моста через річку Східничанка в селищі міського типу Східниця, що на Львівщині. Міст коштуватиме близько 30,56 мільйона гривень.