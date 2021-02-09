На Львівщині 9 лютого правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на викраденні людей для вимагання викупу. Зокрема зловмисники викрали бізнесмена, щоб не повертати йому 200 тисяч доларів боргу, які у чоловіка взяв один з членів угруповання.

Правоохоронці повідомили про підозри лідеру та 6 членам злочинної групи. Невдовзі суд обере для них запобіжні заходи.

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Як чоловіки викрали підприємця

Правоохоронці з'ясували, що лідером злочинного угруповання був 33-річний житель Львівщини , так званий "смотрящий" за Червоноградським районом.

злочинного угруповання , так званий "смотрящий" за Червоноградським районом. Чоловік мав за плечима кримінальний досвід – вчинення розбоїв та вбивства – та був авторитетом серед криміналітету .

– вчинення розбоїв та вбивства – та . Зловмисник підшукав собі "помічників" – 6 жителів Львова та області віком від 21 до 44 років.

Злочинне угруповання спеціалізувалось на викраденні людей з метою вимагання грошей та прийняття рішень на користь зловмисників.

та прийняття рішень на користь зловмисників. За інформацією Нацполіції, 30-річний учасник угруповання взяв у місцевого підприємця в борг 200 тисяч доларів .

взяв у місцевого підприємця в борг . Не бажаючи його повертати, зловмисник звернувся за допомогою до "смотрящого".

Потім 5 членів групи, отримавши інформацію про підприємця від свого "колеги", розробили план викрадення бізнесмена.

бізнесмена. Це чоловіки зробили для того, щоб він відмовився від повернення боргу.

На початку листопада 2020 року чоловіки силою заштовхали бізнесмена в автомобіль та вивезли за межі Львова.

та вивезли за межі Львова. Зловмисники били його та погрожували розправою над родиною у разі звернення до поліції.

у разі звернення до поліції. Так, вони змусили підприємця відмовитись від повернення боргу.

відмовитись від повернення боргу. Окрім того, зловмисники зобов'язали чоловіка сплачувати їм щомісячно 5 тисяч гривень за безперешкодне ведення бізнесу.

Дивіться фото затримання злочинного угруповання / Фото Нацполіції

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Зловмисникам повідомили про підозри

Слідчі повідомили лідеру злочинної групи про підозру у викраденні людини та поширенні злочинного впливу. Одному з учасників групи повідомили про підозру у викраденні людини за застосуванням злочинного впливу, а іншим п’ятьом – у вимаганні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

зброю;

боєприпаси;

посвідчення правоохоронних органів;

одяг з логотипами різних підрозділів, які зловмисники, ймовірно, використовували у своїй злочинній діяльності;

десятки паспортів;

мобільні телефони;

та інші речові докази.

Відповідно до ухвали Галицького районного суду, правоохоронці затримали підозрюваних та доставили їх у суд для обрання запобіжного заходу. Під час досудового розслідування слідчі з'ясовуватимуть й інші факти протиправної діяльності злочинного угруповання.