На Львівщині викрали бізнесмена, щоб не повертати 200 тисяч доларів боргу: фото
На Львівщині 9 лютого правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на викраденні людей для вимагання викупу. Зокрема зловмисники викрали бізнесмена, щоб не повертати йому 200 тисяч доларів боргу, які у чоловіка взяв один з членів угруповання.
Джерело:Нацполіція України
Правоохоронці повідомили про підозри лідеру та 6 членам злочинної групи. Невдовзі суд обере для них запобіжні заходи.
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Як чоловіки викрали підприємця
- Правоохоронці з'ясували, що лідером злочинного угруповання був 33-річний житель Львівщини, так званий "смотрящий" за Червоноградським районом.
- Чоловік мав за плечима кримінальний досвід – вчинення розбоїв та вбивства – та був авторитетом серед криміналітету.
- Зловмисник підшукав собі "помічників" – 6 жителів Львова та області віком від 21 до 44 років.
- Злочинне угруповання спеціалізувалось на викраденні людей з метою вимагання грошей та прийняття рішень на користь зловмисників.
- За інформацією Нацполіції, 30-річний учасник угруповання взяв у місцевого підприємця в борг 200 тисяч доларів.
- Не бажаючи його повертати, зловмисник звернувся за допомогою до "смотрящого".
- Потім 5 членів групи, отримавши інформацію про підприємця від свого "колеги", розробили план викрадення бізнесмена.
- Це чоловіки зробили для того, щоб він відмовився від повернення боргу.
- На початку листопада 2020 року чоловіки силою заштовхали бізнесмена в автомобіль та вивезли за межі Львова.
- Зловмисники били його та погрожували розправою над родиною у разі звернення до поліції.
- Так, вони змусили підприємця відмовитись від повернення боргу.
- Окрім того, зловмисники зобов'язали чоловіка сплачувати їм щомісячно 5 тисяч гривень за безперешкодне ведення бізнесу.
Дивіться фото затримання злочинного угруповання / Фото Нацполіції
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Зловмисникам повідомили про підозри
Слідчі повідомили лідеру злочинної групи про підозру у викраденні людини та поширенні злочинного впливу. Одному з учасників групи повідомили про підозру у викраденні людини за застосуванням злочинного впливу, а іншим п’ятьом – у вимаганні.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- зброю;
- боєприпаси;
- посвідчення правоохоронних органів;
- одяг з логотипами різних підрозділів, які зловмисники, ймовірно, використовували у своїй злочинній діяльності;
- десятки паспортів;
- мобільні телефони;
- та інші речові докази.
Відповідно до ухвали Галицького районного суду, правоохоронці затримали підозрюваних та доставили їх у суд для обрання запобіжного заходу. Під час досудового розслідування слідчі з'ясовуватимуть й інші факти протиправної діяльності злочинного угруповання.
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