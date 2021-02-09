На Львівщині викрали бізнесмена, щоб не повертати 200 тисяч доларів боргу: фото

9 лютого 2021 , 17:51
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Джерело:

Нацполіція України

На Львівщині 9 лютого правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на викраденні людей для вимагання викупу. Зокрема зловмисники викрали бізнесмена, щоб не повертати йому 200 тисяч доларів боргу, які у чоловіка взяв один з членів угруповання.

Правоохоронці повідомили про підозри лідеру та 6 членам злочинної групи. Невдовзі суд обере для них запобіжні заходи.

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Як чоловіки викрали підприємця

  • Правоохоронці з'ясували, що лідером злочинного угруповання був 33-річний житель Львівщини, так званий "смотрящий" за Червоноградським районом.
  • Чоловік мав за плечима кримінальний досвід – вчинення розбоїв та вбивства – та був авторитетом серед криміналітету.
  • Зловмисник підшукав собі "помічників" – 6 жителів Львова та області віком від 21 до 44 років.
  • Злочинне угруповання спеціалізувалось на викраденні людей з метою вимагання грошей та прийняття рішень на користь зловмисників.
  • За інформацією Нацполіції, 30-річний учасник угруповання взяв у місцевого підприємця в борг 200 тисяч доларів.
  • Не бажаючи його повертати, зловмисник звернувся за допомогою до "смотрящого".
  • Потім 5 членів групи, отримавши інформацію про підприємця від свого "колеги", розробили план викрадення бізнесмена.
  • Це чоловіки зробили для того, щоб він відмовився від повернення боргу.
  • На початку листопада 2020 року чоловіки силою заштовхали бізнесмена в автомобіль та вивезли за межі Львова.
  • Зловмисники били його та погрожували розправою над родиною у разі звернення до поліції.
  • Так, вони змусили підприємця відмовитись від повернення боргу.
  • Окрім того, зловмисники зобов'язали чоловіка сплачувати їм щомісячно 5 тисяч гривень за безперешкодне ведення бізнесу.

Дивіться фото затримання злочинного угруповання / Фото Нацполіції

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Зловмисникам повідомили про підозри

Слідчі повідомили лідеру злочинної групи про підозру у викраденні людини та поширенні злочинного впливу. Одному з учасників групи повідомили про підозру у викраденні людини за застосуванням злочинного впливу, а іншим п’ятьом – у вимаганні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • зброю;
  • боєприпаси;
  • посвідчення правоохоронних органів;
  • одяг з логотипами різних підрозділів, які зловмисники, ймовірно, використовували у своїй злочинній діяльності;
  • десятки паспортів;
  • мобільні телефони;
  • та інші речові докази.

Відповідно до ухвали Галицького районного суду, правоохоронці затримали підозрюваних та доставили їх у суд для обрання запобіжного заходу. Під час досудового розслідування слідчі з'ясовуватимуть й інші факти протиправної діяльності злочинного угруповання.