За даними слідства, зловмисники збували метадон, карфентаніл, орфентаніл, фентаніл, героїн та кокаїн як на території України, так і за кордоном. Мовиться про Білорусь, Молдову та Росію.

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Що вилучили правоохоронці

Правоохоронці провели 64 санкціоновані обшуки за місцем проживання, у транспортних засобах, в приміщенні, обладнаному під нарколабораторію, а також у місцях зберігання готової продукції.

Під час цього вони вилучили 46,2 кілограма наркотиків, готових до збуту. Крім цього, правоохоронці виявили значну кількість готівки.

Ринкова вартість вилучених наркотиків становить орієнтовно 47,9 мільйона гривень.



На Львівщині викрили наркобізнес / Фото Офісу генпрокурора

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Зловмисникам вже повідомили про підозру. Наразі розв'язують питання про обрання усім затриманим запобіжних заходів.

Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють інших осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.