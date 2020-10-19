Підроблений алкоголь та сигарети: на Львівщині слідчі викрили схему підробки акцизів – фото
На Львівщині 17 жовтня поліцейські викрили схему підробки підакцизних товарів – алкоголю та сигарет. Зловмисники продавали фальшивки у магазинах та на гуртівнях Львівської області.
Підробки знайшли у Яворівському та Мостиському районах Львівської області. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Що знайшли правоохоронці
За даними слідства зловмисники продавали фальсифікат у магазинах та на гуртівнях. Також підробки переправляли за кордон.
Під час обшуків у магазинах, гуртівнях та помешканнях зловмисників поліцейські знайшли промислові партії підроблених алкоголю та сигарет:
- 7 тисяч пляшок горілки, віскі та вина;
- 400 літрів спирту;
- майже 176 тисяч пачок сигарет різних брендів.
На всій продукції були підроблені акцизні марки. Поліцейські вилучили усі речові докази та скерували їх на експертизу.
Слідчі знайшли 7 тисяч плішок підробленої горілки / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмисникам
Слідчі наразі проводять досудове розслідування за виготовлення та зберігання підроблених акцизних марок. За такий злочин зловмисникам загрожує до 7 років за ґратами.
Наразі правоохоронці намагаються знайти усіх людей, які були причетні до підробки підакцизних товарів. Також встановлюють джерела постачання та мережі збуту фальсифікату.
Зловмисники підробляли алкоголь відомих марок / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці вилучили майже 176 тисяч пачок підроблених сигарет / Фото поліції Львівщини
За такий злочин чоловікам загрожує до 7 років за ґратами / Фото поліції Львівщини