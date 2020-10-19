На Львівщині 17 жовтня поліцейські викрили схему підробки підакцизних товарів – алкоголю та сигарет. Зловмисники продавали фальшивки у магазинах та на гуртівнях Львівської області.

Підробки знайшли у Яворівському та Мостиському районах Львівської області. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Що знайшли правоохоронці

За даними слідства зловмисники продавали фальсифікат у магазинах та на гуртівнях. Також підробки переправляли за кордон.

Під час обшуків у магазинах, гуртівнях та помешканнях зловмисників поліцейські знайшли промислові партії підроблених алкоголю та сигарет:

7 тисяч пляшок горілки, віскі та вина;

400 літрів спирту;

майже 176 тисяч пачок сигарет різних брендів.

На всій продукції були підроблені акцизні марки. Поліцейські вилучили усі речові докази та скерували їх на експертизу.



Слідчі знайшли 7 тисяч плішок підробленої горілки / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмисникам

Слідчі наразі проводять досудове розслідування за виготовлення та зберігання підроблених акцизних марок. За такий злочин зловмисникам загрожує до 7 років за ґратами.

Наразі правоохоронці намагаються знайти усіх людей, які були причетні до підробки підакцизних товарів. Також встановлюють джерела постачання та мережі збуту фальсифікату.



Зловмисники підробляли алкоголь відомих марок / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці вилучили майже 176 тисяч пачок підроблених сигарет / Фото поліції Львівщини



За такий злочин чоловікам загрожує до 7 років за ґратами / Фото поліції Львівщини