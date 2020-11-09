На Львівщині випадково затримали вбивцю: він перевищив швидкість – фото
На Львівщині 8 листопада поліцейські зупинили автівку Opel Vivaro. За кермом перебував чоловік, якого розшукували за вбивство у Запоріжжі.
Чоловіка затримали на трасі Львів – Шегині близько 12 години дня. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
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Як затримали вбивцю
- На трасі Львів – Шегині пристрій TruCam показав, що водій авто Opel Vivaro перевищив швидкість.
- Він їхав у населеному пункті на швидкості 74 кілометри за годину.
- Поліцейські зупинили автівку.
- Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 56-річний житель Запоріжжя перебуває у розшуку за вбивство.
Чоловіка розшукували за вбивство у Запоріжжі / Фото Патрульної поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
У Запорізькій області правоохоронці розшукували чоловіка за умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання — від 7 до 15 років за ґратами.
Своєю чергою, львівські патрульні винесли на чоловіка постанову за перевищення швидкості.
Спочатку зловмисника відвезли у Пустомитівський відділ поліції. Проте слідчі Дніпровського відділу поліції приїхали та забрали затриманого.
Наразі триває досудове розслідування.
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