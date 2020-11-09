На Львівщині 8 листопада поліцейські зупинили автівку Opel Vivaro. За кермом перебував чоловік, якого розшукували за вбивство у Запоріжжі.

Чоловіка затримали на трасі Львів – Шегині близько 12 години дня. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як затримали вбивцю

На трасі Львів – Шегині пристрій TruCam показав, що водій авто Opel Vivaro перевищив швидкість.

Він їхав у населеному пункті на швидкості 74 кілометри за годину.

Поліцейські зупинили автівку.

Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 56-річний житель Запоріжжя перебуває у розшуку за вбивство.



Чоловіка розшукували за вбивство у Запоріжжі / Фото Патрульної поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

У Запорізькій області правоохоронці розшукували чоловіка за умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання — від 7 до 15 років за ґратами.

Своєю чергою, львівські патрульні винесли на чоловіка постанову за перевищення швидкості.

Спочатку зловмисника відвезли у Пустомитівський відділ поліції. Проте слідчі Дніпровського відділу поліції приїхали та забрали затриманого.

Наразі триває досудове розслідування.