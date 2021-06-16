Після обіду 16 червня погода дещо зіпсується. Фахівці закликають бути обережними під час грози.

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Прогноз погоди у Львові на 16 червня

На Львівщині 16 червня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, а вдень – вплив розмитого атмосферного тиску. Синоптики очікують в області мінливу хмарність.

Вночі опадів не буде, проте вдень пройдуть короткочасні грозові дощі. Вночі та вранці Львівщину огорне слабкий туман. Вітер – північно-західний з переходом на північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, а вдень – від 23 до 25 градусів тепла.



Прогноз погоди на 9 червня / Дані Укргідрометцентру

Зауважте Як поводитись під час грози вдома та на вулиці

Як захиститись під час грози

В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розповіли, що під час грози варто не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами. Вони можуть пошкодитись та впасти через пориви вітру.

Також варто уникати відкритої місцевості та води, адже вона – відмінний провідник струму. Найбезпечніше під час грози перебувати у приміщенні із громовідводом.

Якщо гроза застала вас у місті – сховайтеся у магазини, під'їзд тощо. Ховаючись під деревами, не забувайте про те, що блискавка найчастіше попадає в найвищі з них – дуби, тополі, сосни,

– зазначили в управлінні.

Також під час грози небезпечно розмовляти мобільним телефоном, тож краще його вимкнути.

Зауважте! У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій слід повідомити про них на Гарячу лінію міста за коротким номером 1580.



Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу