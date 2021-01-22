На Львівщині військовий продавав боєприпаси: чоловікові загрожує в'язниця – фото
На Львівщині старший сержант однієї з військових частин ЗСУ налагодив "схему" продажу зброї та боєприпасів. Слідчі вже оголосили йому про підозру. Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення.
Чоловік продав постріли до гранатометів за 3 тисячі гривень. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.
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Як військовослужбовець продавав боєприпаси
- У поле зору правоохоронців потрапив контрактник однієї з частин ЗСУ у Яворівському районі.
- Вони встановили, що 28-річний старший сержант зберігає для збуту боєприпаси до гранатометів "ВОГ-25" та "ВОГ-2511".
- Контрактник заніс гранатометні постріли на територію своєї військової частини, де продав їх за 3 тисячі гривень.
- Правоохоронці провели у зловмисника обшук та вилучили боєприпаси.
Військовослужбовець продавав боєприпаси до гранатомета / Фото Нацполіції
Що загрожує військовослужбовцю
Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Слідчі оголосили зловмиснику про підозру / Фото Нацполіції
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото Нацполіції
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