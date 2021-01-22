На Львівщині старший сержант однієї з військових частин ЗСУ налагодив "схему" продажу зброї та боєприпасів. Слідчі вже оголосили йому про підозру. Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення.

Чоловік продав постріли до гранатометів за 3 тисячі гривень. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Цікаво Купував наркотики за біткойни й зберігав вибухівку: у Львові взяли під варту 25-річного чоловіка Як військовослужбовець продавав боєприпаси У поле зору правоохоронців потрапив контрактник однієї з частин ЗСУ у Яворівському районі.

Вони встановили, що 28-річний старший сержант зберігає для збуту боєприпаси до гранатометів "ВОГ-25" та "ВОГ-2511".

Контрактник заніс гранатометні постріли на територію своєї військової частини, де продав їх за 3 тисячі гривень.

Правоохоронці провели у зловмисника обшук та вилучили боєприпаси.

Військовослужбовець продавав боєприпаси до гранатомета / Фото Нацполіції Що загрожує військовослужбовцю Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

Слідчі оголосили зловмиснику про підозру / Фото Нацполіції

Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото Нацполіції