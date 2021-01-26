На Львівщині внаслідок лобового зіткнення з вантажівкою загинув водій Citroen: фото

На Львівщині 25 січня трапилась нищівна ДТП – на зустрічній смузі зіштовхнулись вантажівка DAF та автівка Citroen Berlingo. Внаслідок аварії загинув 58-річний водій легковика.
Джерело: поліція Львівщини.
Аварія трапилась близько 18:50 на трасі Ковель – Жовква. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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ДТП трапилась близько 18:50 / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.
Внаслідок аварії загинув водій Citroen / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини