На Львівщині внаслідок лобового зіткнення з вантажівкою загинув водій Citroen: фото

На Львівщині 25 січня трапилась нищівна ДТП – на зустрічній смузі зіштовхнулись вантажівка DAF та автівка Citroen Berlingo. Внаслідок аварії загинув 58-річний водій легковика.

Джерело: поліція Львівщини.

Аварія трапилась близько 18:50 на трасі Ковель – Жовква. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Як трапилась ДТП

Близько 18:50 на трасі Ковель – Жовква між селами Борятин та Острів Червоноградського району водій автомобіля Citroen Berlingo, 58-річний львів'янин, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

Там він зіштовхнувся з вантажівкою DAF, якою керував 54-річний житель Дніпропетровської області.

Внаслідок аварії водій Citroen отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці ДТП.



ДТП трапилась близько 18:50 / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.



Внаслідок аварії загинув водій Citroen / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини