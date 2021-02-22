На Львівщині 20 лютого трапилась нищівна пожежа в дерев'яному будинку. 90-річний чоловік не зміг врятуватись від полум'я та загинув.

Пожежа трапилась близько 20:52 у селі Чорний Острів Стрийського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування. До теми На Львівщині трапилась жахлива пожежа через паління у ліжку: загинув чоловік – фото Як трапилась пожежа Близько 20:52 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному будинку в селі Чорний Острів.

До місця події, не гаючи ні хвилини, виїхали вогнеборці з міста Ходорів.

О 21:34 пожежу вдалось локалізувати, а о 21:52 – повністю загасити.

До ліквідації займання залучили 1 одиницю спецтехніки та 3 рятувальників.

Пожежа трапилась близько 20:52 / Фото ДСНС Львівщини Внаслідок пожежі загинув чоловік Під час розвідки пожежі надзвичайники знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився 90-річний власник будинку. Вогонь знищив речі господаря на площі 10 квадратних метрів та підлогу на площі 3 квадратних метри. Проте надзвичайникам вдалось будинок від повного знищення. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.

Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДСНС Львівщини