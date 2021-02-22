На Львівщині внаслідок пожежі загинув 90-річний чоловік: фото згарища

Джерело:ДСНС Львівщини
На Львівщині 20 лютого трапилась нищівна пожежа в дерев'яному будинку. 90-річний чоловік не зміг врятуватись від полум'я та загинув.
Пожежа трапилась близько 20:52 у селі Чорний Острів Стрийського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Пожежа трапилась близько 20:52 / Фото ДСНС Львівщини
Під час розвідки пожежі надзвичайники знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився 90-річний власник будинку.
Вогонь знищив речі господаря на площі 10 квадратних метрів та підлогу на площі 3 квадратних метри. Проте надзвичайникам вдалось будинок від повного знищення. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.
Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДСНС Львівщини