У Самбірському районі Львівщини 24 січня спалахнула пожежа у дерев'яному житловому будинку. Рятувальники знайшли у кімнаті тіло його 37-річного власника – чоловік не зміг врятуватись від вогню й загинув.

Пожежа виникла близько 22:40 у селі Бабина. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. Цікаво Зняли квартиру на добу: у Львові від отруєння чадним газом загинула молода пара Як трапилась пожежа Близько 22:40 надзвичайникам повідомлення про пожежу в селі Бабина – загорівся дерев'яний житловий будинок.

Не гаючи ні хвилини, рятувальники виїхали на місце виклику.

Там в одній з кімнат вогнеборці знайшли тіло 37-річного чоловіка, власника будинку.

Надзвичайники локалізували пожежу о 23:40, а повністю ліквідували о 23:51.

Внаслідок пожежі вогонь знищив житловий будинок.

Наразі обставини та причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.

У селі Бабина загорівся дерев'яний житловий будинок / Фото ДСНС Львівщини

Внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік / Фото ДСНС Львівщини

Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини