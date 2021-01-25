На Львівщині внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік: його будинок згорів вщент – фото
У Самбірському районі внаслідок пожежі загинув чоловік / ДСНС Львівщини
У Самбірському районі Львівщини 24 січня спалахнула пожежа у дерев'яному житловому будинку. Рятувальники знайшли у кімнаті тіло його 37-річного власника – чоловік не зміг врятуватись від вогню й загинув.
Пожежа виникла близько 22:40 у селі Бабина. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Близько 22:40 надзвичайникам повідомлення про пожежу в селі Бабина – загорівся дерев'яний житловий будинок.
- Не гаючи ні хвилини, рятувальники виїхали на місце виклику.
- Там в одній з кімнат вогнеборці знайшли тіло 37-річного чоловіка, власника будинку.
- Надзвичайники локалізували пожежу о 23:40, а повністю ліквідували о 23:51.
- Внаслідок пожежі вогонь знищив житловий будинок.
- Наразі обставини та причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.
У селі Бабина загорівся дерев'яний житловий будинок / Фото ДСНС Львівщини
Внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини
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