На Львівщині внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік: його будинок згорів вщент – фото

У Самбірському районі Львівщини 24 січня спалахнула пожежа у дерев'яному житловому будинку. Рятувальники знайшли у кімнаті тіло його 37-річного власника – чоловік не зміг врятуватись від вогню й загинув.
Пожежа виникла близько 22:40 у селі Бабина. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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У селі Бабина загорівся дерев'яний житловий будинок / Фото ДСНС Львівщини
Внаслідок пожежі загинув 37-річний чоловік / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини