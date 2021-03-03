У Дрогобичі, що на Львівщині, водій автобуса на смерть збив 13-річну школярку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Чоловікові загрожує до 8 років у в'язниці.

ДТП трапилась 11 листопада 2020 року. Правоохоронці скерували обвинувальний акт на розгляд суду. До теми Вилетів на тротуар на шаленій швидкості: у Турці водій на смерть збив неповнолітню Як водій на смерть збив школярку Близько 8:20 водій пасажирського автобуса "Еталон" сполученням "Дрогобич – Трускавець", 46-річний житель одного з сіл Дрогобицького району, наближаючись до пішохідного переходу, не зменшив швидкість.

Він не надав переваги у русі школярці, яка у той час переходила дорогу, і збив її.

Внаслідок ДТП 13-річна дівчинка отримала травми, які були несумісні з життям.

Медикам не вдалось врятувати школярку. Вона загинула у лікарні.

У Дрогобичі водій автобуса на смерть збив школярку / Фото поліції Львівщини Яке покарання загрожує водієві Слідчі повідомили водієві про підозру у "порушенні правил безпеки дорожнього руху". Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному – до 8 років позбавлення волі.