На Львівщині водій автобуса на смерть збив школярку на пішохідному переході: фото

Джерело:поліція Львівщини
У Дрогобичі, що на Львівщині, водій автобуса на смерть збив 13-річну школярку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Чоловікові загрожує до 8 років у в'язниці.
ДТП трапилась 11 листопада 2020 року. Правоохоронці скерували обвинувальний акт на розгляд суду.
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У Дрогобичі водій автобуса на смерть збив школярку / Фото поліції Львівщини
Слідчі повідомили водієві про підозру у "порушенні правил безпеки дорожнього руху". Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували на розгляд суду.
Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному – до 8 років позбавлення волі.