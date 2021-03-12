У Золочеві 11 березня водій позашляховика Lexus збив чоловіка, який переходив дорогу. Попри зусилля медиків, пішохід помер наступного дня у лікарні.

Аварія трапилась близько 20:10 на об’їзній дорозі Золочева. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини та причини ДТП.

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Чоловік помер у лікарні

Близько 20:10 на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська водій автомобіля Lexus, 44-річний житель Кіровоградської області, збив пішохода.

У той час 68-річний місцевий житель переходив дорогу.

Внаслідок ДТП постраждалий отримав важкі травми.

Медики відвезли його до лікарні.

Проте лікарям не вдалось врятувати життя чоловікові.

Він помер у лікарні 12 березня.



Аварія трапилась близько 20:10 / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху. Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме до 8 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

Зверніть увагу! Пішоходам та водіям потрібно бути максимально обережними на дорогах у темний час доби. Водіям необхідно вмикати фари та обирати помірну швидкість, щоб мати змогу вчасно загальмувати в разі потреби. Пішоходам, своєю чергою, слід переходити дорогу лише пішохідними переходами та мати світловідбивні елементи на одязі. Це може зберегти ваше здоров'я та життя!