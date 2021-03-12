На Львівщині водій Lexus на смерть збив чоловіка: фото
У Золочеві водій позашляховика збив чоловіка / Поліція Львівщини
У Золочеві 11 березня водій позашляховика Lexus збив чоловіка, який переходив дорогу. Попри зусилля медиків, пішохід помер наступного дня у лікарні.
Джерело:поліція Львівщини
Аварія трапилась близько 20:10 на об’їзній дорозі Золочева. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини та причини ДТП.
До теми Батьки відсудили 500 тисяч гривень: суд виніс вирок водієві, який на смерть збив хлопчика
Чоловік помер у лікарні
- Близько 20:10 на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська водій автомобіля Lexus, 44-річний житель Кіровоградської області, збив пішохода.
- У той час 68-річний місцевий житель переходив дорогу.
- Внаслідок ДТП постраждалий отримав важкі травми.
- Медики відвезли його до лікарні.
- Проте лікарям не вдалось врятувати життя чоловікові.
- Він помер у лікарні 12 березня.
Аварія трапилась близько 20:10 / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху. Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.
Поділитися новиною