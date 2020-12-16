У Моршині, що на Львівщині, 15 грудня водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням та з'їхав у озеро. Автівку рятували надзвичайники, але сам чоловік не постраждав.

Інцидент трапився близько 12:35 на вулиці Данила Галицького. Водій зміг самотужки врятуватись, а автомобіль з озера витягували надзвичайники. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як водій з'їхав у озеро

Повідомлення про автопригоду на вулиці Данила Галицького надійшло надзвичайникам близько 12:35.

Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням та з'їхав у озеро.

52-річний чоловік не постраждав. Він зміг вибратись з автівки ще до прибуття рятувальників. Проте водій не міг самотужки витягти мікроавтобус з озера.

Надзвичайники за допомогою колінчастого автопідйомника та буксирувального троса витягнули автівку на берег.

До порятунку автомобіля долучились 4 надзвичайники та 1 одиниця спецтехніки.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Дивіться фото, як надзвичайники витягали мікроавтобус з озера / Фото ДСНС Львівщини