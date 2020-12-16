На Львівщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та в'їхав у озеро: фото
У Моршині, що на Львівщині, 15 грудня водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням та з'їхав у озеро. Автівку рятували надзвичайники, але сам чоловік не постраждав.
Інцидент трапився близько 12:35 на вулиці Данила Галицького. Водій зміг самотужки врятуватись, а автомобіль з озера витягували надзвичайники. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як водій з'їхав у озеро
- Повідомлення про автопригоду на вулиці Данила Галицького надійшло надзвичайникам близько 12:35.
- Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням та з'їхав у озеро.
- 52-річний чоловік не постраждав. Він зміг вибратись з автівки ще до прибуття рятувальників. Проте водій не міг самотужки витягти мікроавтобус з озера.
- Надзвичайники за допомогою колінчастого автопідйомника та буксирувального троса витягнули автівку на берег.
- До порятунку автомобіля долучились 4 надзвичайники та 1 одиниця спецтехніки.
- Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.
Дивіться фото, як надзвичайники витягали мікроавтобус з озера / Фото ДСНС Львівщини
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