На Львівщині водій "Ниви" збив односельця: чоловік потрапив до лікарні – фото
У селі Волосянка водій "Ниви" збив пішохода / Поліція Львівщини
На Львівщині 3 березня на сільській дорозі водій "Ниви" збив 55-річного чоловіка. Пішохід отримав травми, тож його госпіталізували.
Джерело:поліція Львівщини
Аварія трапилась близько обіду у селі Волосянка Стрийського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Як трапилась ДТП
- Близько обіду на сільській дорозі водій "Ниви", 58-річний місцевий житель, збив свого односельця.
- Внаслідок ДТП 55-річний пішохід травмувався.
- Медики відвезли його до лікарні.
- Наразі лікарі встановлюють діагноз постраждалого.
Аварія трапилась близько обіду / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини аварії.
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