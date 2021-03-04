На Львівщині 3 березня на сільській дорозі водій "Ниви" збив 55-річного чоловіка. Пішохід отримав травми, тож його госпіталізували.

Аварія трапилась близько обіду у селі Волосянка Стрийського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Як трапилась ДТП

Близько обіду на сільській дорозі водій "Ниви", 58-річний місцевий житель, збив свого односельця.

Внаслідок ДТП 55-річний пішохід травмувався.

Медики відвезли його до лікарні.

Наразі лікарі встановлюють діагноз постраждалого.



Аварія трапилась близько обіду / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини аварії.

Зверніть увагу! Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів, бути максимально обережними на дорогах. Навіть вдень й на дорогах, де немає інтенсивного руху транспорту, слід ретельно дотримуватись правил дорожнього руху, не перевищувати швидкості та стежити за дорогою. Це може зберегти ваше здоров'я та життя.