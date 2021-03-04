На Львівщині водій "Ниви" збив односельця: чоловік потрапив до лікарні – фото

Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині 3 березня на сільській дорозі водій "Ниви" збив 55-річного чоловіка. Пішохід отримав травми, тож його госпіталізували.
Аварія трапилась близько обіду у селі Волосянка Стрийського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Аварія трапилась близько обіду / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини аварії.Зверніть увагу! Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів, бути максимально обережними на дорогах. Навіть вдень й на дорогах, де немає інтенсивного руху транспорту, слід ретельно дотримуватись правил дорожнього руху, не перевищувати швидкості та стежити за дорогою. Це може зберегти ваше здоров'я та життя.