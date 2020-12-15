На Львівщині на трасі Стрий – Тернопіль 14 грудня трапилась смертельна ДТП – водій Peugeot на смерть збив пішохода. Чоловік втік з місця ДТП, але правоохоронці його розшукали.

Аварія трапилась у селі Вільхівці Жидачівського району близько 20:00. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

До теми На Львівщині трапилась моторошна ДТП: одна людина загинула, а троє – травмувались – фото

Як чоловік наїхав на пішохода

Близько 20:00 на трасі Стрий – Тернопіль у селі Вільхівці трапилась смертельна ДТП.

Невідомий водій наїхав на 35-річного місцевого мешканця.

Пішохід отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці аварії.

Водій втік з місця ДТП.

Правоохоронці розшукали втікача. Ним виявився 39-річний житель Жидачівського району.

Поліцейські знайшли його автівку Peugeot, кермуючи якою чоловік, ймовірно, збив пішохода. Він заховав її у гаражі.

Правоохоронці вилучили автомобіль.



Водій-втікач заховав автівку в гаражі / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини ДТП.