На Львівщині водій на смерть збив пішохода та втік: фото
На Львівщині на трасі Стрий – Тернопіль 14 грудня трапилась смертельна ДТП – водій Peugeot на смерть збив пішохода. Чоловік втік з місця ДТП, але правоохоронці його розшукали.
Аварія трапилась у селі Вільхівці Жидачівського району близько 20:00. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловік наїхав на пішохода
- Близько 20:00 на трасі Стрий – Тернопіль у селі Вільхівці трапилась смертельна ДТП.
- Невідомий водій наїхав на 35-річного місцевого мешканця.
- Пішохід отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці аварії.
- Водій втік з місця ДТП.
- Правоохоронці розшукали втікача. Ним виявився 39-річний житель Жидачівського району.
- Поліцейські знайшли його автівку Peugeot, кермуючи якою чоловік, ймовірно, збив пішохода. Він заховав її у гаражі.
- Правоохоронці вилучили автомобіль.
Водій-втікач заховав автівку в гаражі / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному у ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини ДТП.
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