На Львівщині 20-річний водій на смерть збив жінку на пішохідному переході: фото
У Золочеві, що на Львівщині, 24 грудня трапилась смертельна ДТП. 20-річний водій "ВАЗ-2107" збив 69-річну жінку на пішохідному переході. Від травм пенсіонерка загинула на місці події.
Аварія трапилась близько 16:50 на вулиці Січових Стрільців. Слідчі вже оголосили водієві підозру. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась ДТП
- Близько 16:50 на вулиці Січових Стрільців у Золочеві водій автівки "ВАЗ-2107", 20-річний місцевий житель, збив пенсіонерку.
- 69-річна жінка у той час переходила дорогу по пішохідному переходу.
- Жінка отримала травми, які були несумісні з життям.
- Місцева жителька загинула на місці аварії.
Аварія трапилась близько 16:50 / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному в ДТП
Слідчі повідомили водію "ВАЗ-2107" про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – до 8 років за ґратами.
Правоохоронці затримали чоловіка. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі продовжують проводити досудове розслідування.
Водієві загрожує до 8 років за ґратами / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини
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