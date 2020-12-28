У Золочеві, що на Львівщині, 24 грудня трапилась смертельна ДТП. 20-річний водій "ВАЗ-2107" збив 69-річну жінку на пішохідному переході. Від травм пенсіонерка загинула на місці події.

Аварія трапилась близько 16:50 на вулиці Січових Стрільців. Слідчі вже оголосили водієві підозру. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась ДТП

Близько 16:50 на вулиці Січових Стрільців у Золочеві водій автівки "ВАЗ-2107", 20-річний місцевий житель, збив пенсіонерку.

69-річна жінка у той час переходила дорогу по пішохідному переходу.

Жінка отримала травми, які були несумісні з життям.

Місцева жителька загинула на місці аварії.



Аварія трапилась близько 16:50 / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному в ДТП

Слідчі повідомили водію "ВАЗ-2107" про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – до 8 років за ґратами.

Правоохоронці затримали чоловіка. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі продовжують проводити досудове розслідування.



Водієві загрожує до 8 років за ґратами / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини