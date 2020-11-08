На трасі Київ – Чоп на Львівщині вночі 7 листопада трапилася смертельна ДТП. Водій автомобіля Tesla S збив 2 юнаків віком 17 та 25 років. Через це молодший з них загинув.

Деталі ДТП на Львівщині Трагедія трапилася поблизу міста Буськ о 23:30. Попередньо відомо, що за кермом автомобіля перебував 34-річний мешканець Івано-Франківщини. Про це Zaxid.net розповіли у Нацполіції Львівщини. До теми ДТП на проспекті Науки у Харкові: з'явилося моторошне відео наїзду на людей – 18+ Водій наїхав на постраждалих коли ті переходили дорогу за межами населеного пункту. Що відомо про постраждалих Внаслідок наїзду на місці події загинув 17-річний хлопець. Наприкінці листопада йому мало виповнитися 18 років.

25-річного потерпілого забрали у районну лікарню з важкими травмами голови та переломами. На Львівщині водій Tesla наїхав на 2 пішоходів: відео 18+ Через наїзд Tesla на Львівщині загинув 17-річний пішохід / Фото "Буськ онлайн"